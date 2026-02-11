Metano ai record | calo dei detergenti atmosferici ne frena la degradazione non solo emissioni in aumento

L’aumento delle concentrazioni di metano nell’atmosfera tra il 2020 e il 2023 non deriva solo da più emissioni. La vera causa è il calo dei radicali ossidrili, i principali “detergenti” che aiutano a smaltire il metano. Con meno di questi agenti, il gas si accumula più facilmente, rendendo la situazione più complessa di quanto sembri.

L’impennata delle concentrazioni di metano nell’atmosfera globale tra il 2020 e il 2023 non è stata causata principalmente da un aumento delle emissioni, ma da un drastico calo dei radicali ossidrili, i principali “detergenti” chimici dell’atmosfera. Questo inatteso fenomeno, scoperto da uno studio internazionale coordinato dall’Università di Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines e pubblicato su *Science*, ha portato le concentrazioni di metano a raggiungere livelli record di 1921 parti per miliardo (ppb) nel 2023, con un incremento di 55 ppb in soli quattro anni. La scoperta, che ribalta le precedenti interpretazioni scientifiche, evidenzia come la capacità dell’atmosfera di degradare il metano sia stata compromessa da un collasso dei radicali ossidrili, con un impatto significativo sull’accumulo del gas serra.🔗 Leggi su Ameve.eu

