Metamorfosi in scena | a Ostia tutto cambia per i più piccoli

A Ostia, domenica 15 febbraio, il Teatro del Lido ospita lo spettacolo per bambini “TUTTO CAMBIA! Il bruco e la farfalla e altri racconti”. L’evento inizia alle 17 e porta in scena una storia di trasformazione che coinvolge i più piccoli. Un appuntamento che promette di divertire e far riflettere, in un teatro pieno di attori e colori vivaci.

Cosa: Lo spettacolo teatrale TUTTO CAMBIA! Il bruco e la farfalla e altri racconti.. Dove e Quando: Teatro del Lido di Ostia, domenica 15 febbraio alle ore 17.30.. Perché: Un viaggio poetico tra ombre e narrazione per esplorare il tema del cambiamento e della crescita.. Il palcoscenico del litorale romano si trasforma in un laboratorio di meraviglie dove la natura e la fantasia si intrecciano per spiegare ai più piccoli uno dei misteri più affascinanti dell’esistenza: la trasformazione. Domenica 15 febbraio, il Teatro del Lido di Ostia ospita la compagnia Teatro Gioco Vita con la produzione TUTTO CAMBIA! Il bruco e la farfalla e altri racconti. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Metamorfosi in scena: a Ostia tutto cambia per i più piccoli Approfondimenti su Ostia Tutto Cambia Musica e colori per i più piccoli: Lucilla in scena al Palacongressi Sabato 10 gennaio alle 16, al Palacongressi di Agrigento, si terrà lo spettacolo di Lucilla dedicato ai più piccoli. Lucca in Serie A, l’annuncio cambia tutto: colpo di scena L’annuncio di un possibile trasferimento del centravanti del Napoli in Serie A potrebbe rivoluzionare il mercato in entrata degli azzurri. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ostia Tutto Cambia Argomenti discussi: Paolo Nani porta in scena la La Lettera al Teatro Metamorfosi di Rutigliano 1 marzo 2026; Viaggio tra clown, ombre e metamorfosi; Rutigliano | In scena il 1 febbraio Divagazioni e Delizie con Daniele Pecci al Metamorfosi; San Valentino a teatro in Puglia. Casa Abis portano Ancora in due al Teatro Metamorfosi di Rutigliano il 14 febbraio. Laboratori Permanenti presenta la rassegna MetamorfosiArezzo, 27 novembre 2025 – Nell’ambito del lavoro da anni intrapreso da Laboratori Permanenti nel territorio della Valtiberina Toscana, prosegue per il quinto anno consecutivo la collaborazione con il ... lanazione.it Viaggio tra clown, ombre e metamorfosiOggi pomeriggio allo Storchi in scena Balloon Adventures, al Fabbri di Vignola Tutto cambia! con il bruco e la farfalla ... msn.com Il capolavoro del teatro fisico internazionale in scena al Teatro Metamorfosi il 1° marzo Leggi qui - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.