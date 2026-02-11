Merito sportivo Il diploma a Spinozzi

Adriano Spinozzi, ex ciclista professionista, ha ricevuto un diploma al merito sportivo dal delegato provinciale di Fermo del Coni Renato Camilli. Spinozzi si è mostrato commosso e emozionato durante la cerimonia, ricordando il suo passato nel ciclismo e il lavoro svolto con Gazzoli nel Gran Premio Capodarco.

Commosso ed emozionato Adriano Spinozzi, ex ciclista professionista e storico collaboratore dell'indimenticato Gaetano Gazzoli nel Gran Premio Capodarco, quando nei giorni scorsi il delegato provinciale di Fermo del Coni Renato Camilli gli ha consegnato un diploma al merito sportivo. Una consegna che doveva avvenire a novembre ma che per impegni di lavoro di Spinozzi è stata solo rinviata. Presenti anche Simone Gazzoli, figlio di Gaetano, il vice Sindaco reggente Mauro Torresi e l'assessore allo sport Alberto Scarfini che, nell'omaggiarlo con un crest, si sono complimentati con Spinozzi, sottolineando come questi attestati vogliono riconoscere la sua passione e la sua dedizione per lo sport e per il ciclismo, per il Gran Premio Capodarco, la sua cura nell'organizzazione dei grandi eventi ciclistici accanto a Gaetano Gazzoli, il "mio secondo padre" lo ha definito Spinozzi.

