Mercoledi 11 Febbraio Live Rai Sport | Diretta Gare Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Mercoledì 11 febbraio, Rai Sport trasmette in diretta le gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. La giornata si concentra su diverse discipline con le competizioni live su Rai 2 e Rai Sport, accompagnate da sintesi serali e programmi dedicati agli atleti italiani. Gli appassionati seguono con attenzione le imprese degli azzurri, pronti a conquistare medaglie e a vivere l’atmosfera di questa grande manifestazione sportiva.

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 scandiscono la giornata su Rai 2 e Rai Sport tra gare live, sintesi serali e studi dedicati agli azzurri. Anche oggi Mercoledi 11 Febbraio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche.

