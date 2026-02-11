Oggi nelle scuole di Carmignano si cambia menù. Per la prima volta, i bambini trovano in tavola un piatto ucraino, mentre il tentativo di proporre un piatto palestinese si è rivelato un fallimento. La scelta mira a offrire sapori diversi, ma non tutti i bambini hanno apprezzato. La mensa ha deciso di puntare su questa novità, sperando di ampliare le loro esperienze culinarie.

Oggi nelle mense scolastiche di Carmignano, dalla scuola dell’infanzia alla primaria (e ovviamente degli altri Comuni serviti dalla "Qualità & Servizi") si mangia ucraino. Piacerà ai bambini? Il mese di dicembre erano state servite pietanze ispirate alla cucina palestinese e che hanno innescato un’accesa polemica politica, rimbalzata sui giornali in tutti i Comuni e persino sulle televisioni, per l’alta percentuale di cibo finita nella spazzatura: fra il 70 e l’80% dei piatti. La società di ristorazione, questa volta, ha aggiustato il tiro inserendo nel menu speciale di oggi i Deruny, le frittelle di patate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Recentemente, alcuni studenti delle scuole elementari dell'hinterland di Firenze hanno sperimentato un menu ispirato alla cucina palestinese, scelto dal centrosinistra.

In alcune mense scolastiche toscane, è stato introdotto un nuovo menù ispirato a Gaza, suscitando discussioni sull’indottrinamento e l’insegnamento attraverso il cibo.

