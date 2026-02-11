Mentre il mondo affonda in Groenlandia il mare si abbasserà fino a 4 metri | com'è possibile
Un nuovo studio rivela che entro il 2100 il livello del mare intorno alla Groenlandia potrebbe scendere fino a 4 metri. La notizia sorprende, perché di solito si pensa a innalzamenti legati al cambiamento climatico. Qui, invece, si parla di una possibile diminuzione del livello del mare nella regione. La ricerca ha analizzato vari fattori e suggerisce che, in alcune aree, il mare potrebbe ritirarsi notevolmente, modificando il paesaggio e le rotte marine. È un dato che cambia la percezione di come i cambiamenti climatici influenzino il nostro
Un nuovo studio ha determinato che il mare attorno alla Groenlandia si abbasserà fino a 4 metri entro il 2100. Com'è possibile se tutto il mondo è a rischio a causa dell'innalzamento del livello del mare proprio a causa dello scioglimento dei ghiacci della Groenlandia e dell'Antartide? Ecco cosa sta succedendo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Maltempo, il ciclone Harry si abbatte sull’Italia: il mare invade le strade, onde fino a 10 metri
Il maltempo causato dal ciclone Harry sta colpendo duramente l’Italia centrale, con mareggiata e onde fino a 10 metri che invadono le strade.
La terra contesa al centro del mondo, il palermitano in gommone contro il mare: "Vi racconto la mia Groenlandia"
Un uomo del palermitano affronta il mare aperto su un gommone, lontano migliaia di chilometri dalla Sicilia.
