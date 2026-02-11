La scena delle forze dell’ordine a Roma cambia volto: via le camionette, arrivano i carri armati. La capitale si trasforma in un campo di battaglia, più simile a una zona di guerra che a una città normale. La scelta di rafforzare la presenza militare ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e esperti. Intanto, le strade si riempiono di mezzi pesanti, mentre il governo insiste sulla necessità di mostrare fermezza contro la criminalità.

In principio c’era la camionetta ma forse non è parsa all’altezza della guerra che il governo ha intenzione di ingaggiare con i malfattori. Cosicché in contemporanea col varo del nuovo decreto sicurezza, nelle strade di Roma sono apparsi i carri gommati e militari più prestanti, decisamente meglio orientati. Massima severità e massimo dispiegamento di muscoli. Da qualche giorno Termini infatti assomiglia un po’ di più a Bogotà, perché nell’America latina, e in città difficili come la capitale della Colombia, è l’esercito a dare il benvenuto al viaggiatore. Carro piuttosto armato a presidiare l’arco di Costantino, a due passi dal Colosseo, in modo che sia chiara la decisione: negli snodi più delicati dell’Italia che piace al mondo l’esercito sorveglia e controlla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meno camionette e più carri armati: a Roma la messinscena della sicurezza governativa. E pazienza se la capitale assomiglia a Bogotà – il commento

