Meloni-Merz Benassi | Per ora convergenza politica di breve termine

Giorgia Meloni e Friedrich Merz non stanno formando un nuovo asse tra Italia e Germania, né stanno sfidando la Francia. Piero Benassi, ex ambasciatore italiano a Berlino e rappresentante all’Unione Europea, mette in guardia dalle semplificazioni che circolano in questi giorni. Secondo lui, l’ipotizzata alleanza tra i due leader europei è di breve termine e non segna un cambiamento reale nei rapporti internazionali. Benassi invita a non farne un caso troppo grande e a guardare ai fatti concreti, non alle chiacchiere.

(Adnkronos) – Né nuovo asse Italia-Germania, né schiaffo alla Francia. L'ex ambasciatore italiano a Berlino e rappresentante all'Ue, Piero Benassi, diffida delle semplificazioni che in questi giorni esaltano il rapporto tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz – definita la nuova "coppia di potere" nell'Ue sintetizzata nella crasi 'Merzoni' – e sottolineano la fine dello storico.

