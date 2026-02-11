Meghan Markle ha detto chiaramente a Harry di non coinvolgerla più nelle questioni legate allo scandalo che riguarda la Monarchia britannica e i rapporti di Andrea e Sarah Ferguson con Jeffrey Epstein. La duchessa avrebbe minacciato di mettere fine alle discussioni, lasciando Harry senza possibilità di parlare pubblicamente della situazione. La tensione tra i due sembra crescere, mentre il caso si fa sempre più complicato.

Meghan Markle avrebbe letteralmente minacciato Harry, imponendogli il silenzio sullo scandalo che sta travolgendo la Monarchia britannica a causa dei rapporti di Andrea e Sarah Ferguson con Jeffrey Epstein. Meghan Markle mette a tacere Harry. Meghan Markle sta seguendo la crisi della Monarchia inglese con un misto di preoccupazione e di sollievo. Da un lato, infatti, sa se la Famiglia Reale va a fondo, ci saranno delle gravi conseguenze anche per lei e Harry. Dall’altro però è confortata dal fatto di non essere più al servizio di Sua Maestà e di poter guardare a distanza quanto sta accadendo a Londra. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle mette a tacere Harry: “Non trascinarci in tutto questo”

Approfondimenti su Meghan Markle Harry

Harry si trova a Londra per testimoniare in tribunale nella causa contro alcuni editori britannici.

Meghan Markle ha partecipato alla trend della decade challenge, condividendo un video che evidenzia il suo percorso personale e pubblico dal 2016 ad oggi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Meghan Markle HUMILIATED as Prince Harry Finally Fights Back

Ultime notizie su Meghan Markle Harry

Argomenti discussi: Meghan Markle, una regina di eleganza e glamour con strascico regale; Che disastro per Meghan Markle, nessuno vuole le marmellate della duchessa; Meghan Markle senza Harry al galà di Beyonce: il look da diva dopo il flop in tv; Amiamo le slingback rosse di Meghan Markle, ma sono davvero adatte (anche) in inverno?.

Meghan Markle gioca a fare la Principessa mentre la Monarchia cade a pezziMeghan Markle si diverte a fare la Principessa tra abiti da sera spettacolari e mantelli, mentre Re Carlo è in crisi profonda e la Monarchia minacciata. dilei.it

Kate Middleton offusca Meghan Markle e le ruba i suoi jeans preferitiKate Middleton conquista il Galles con un look fuori dalle regole e mette in ombra Meghan Markle visitando l’azienda dei suoi jeans preferiti. dilei.it

Meghan Markle ha indossato un paio di orecchini simbolici sul tappeto rosso, mentre la nuova collana a forma di cuore della principessa Kate Middleton brillava. Un affascinante agente intraprende una missione segreta con una bellissima spia #Italia x.com

Meghan Markle diva sul tappeto rosso (ma lascia a casa Harry d’Inghilterra) - facebook.com facebook