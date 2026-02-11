Meghan Markle mette a tacere Harry | Non trascinarci in tutto questo
Meghan Markle ha detto chiaramente a Harry di non coinvolgerla più nelle questioni legate allo scandalo che riguarda la Monarchia britannica e i rapporti di Andrea e Sarah Ferguson con Jeffrey Epstein. La duchessa avrebbe minacciato di mettere fine alle discussioni, lasciando Harry senza possibilità di parlare pubblicamente della situazione. La tensione tra i due sembra crescere, mentre il caso si fa sempre più complicato.
Meghan Markle avrebbe letteralmente minacciato Harry, imponendogli il silenzio sullo scandalo che sta travolgendo la Monarchia britannica a causa dei rapporti di Andrea e Sarah Ferguson con Jeffrey Epstein. Meghan Markle mette a tacere Harry. Meghan Markle sta seguendo la crisi della Monarchia inglese con un misto di preoccupazione e di sollievo. Da un lato, infatti, sa se la Famiglia Reale va a fondo, ci saranno delle gravi conseguenze anche per lei e Harry. Dall’altro però è confortata dal fatto di non essere più al servizio di Sua Maestà e di poter guardare a distanza quanto sta accadendo a Londra. 🔗 Leggi su Dilei.it
