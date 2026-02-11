Mediaset acquista le Atp Finals Usigrai e Cdr esprimono preoccupazione

Mediaset si prende i diritti delle Atp Finals, lasciando la Rai senza. Quest’ultima sta cercando di assicurarsi i diritti dei Mondiali di calcio, anche se non è certo che l’Italia ci partecipi. La decisione di Mediaset cambia gli equilibri in televisione e fa discutere i sindacati di settore, che sono preoccupati per le conseguenze sulla qualità dell’informazione.

Con un comunicato stampa, Mediaset annuncia l'acquisto dei diritti per trasmettere le Atp Finals, facendoli perdere alla Rai. Una grande perdita per il servizio pubblico, è questo il commento più ridondante, mentre Usigrai, Cdr e il Fiduciario di Rai Sport esprimono "grande preoccupazione". Questa notizia arriva in un periodo in cui Rai Sport – che sta lavorando alle Olimpiadi invernali- sta scioperando a seguito del caso Petrecca. Il direttore ha commesso una serie di gaffe imperdonabili durante la cerimonia di apertura e finora non c'è stata alcuna scusa da parte sua. Con un comunicato la rete di Cologno annuncia: "Mediaset ha raggiunto un'intesa per l'acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro.

