Mediaset acquisisce i diritti in chiaro delle ATP Finals di tennis agitazione in Rai | Situazione di emergenza

La corsa ai diritti delle ATP Finals si è accesa. Mediaset ha annunciato di aver ottenuto la trasmissione in chiaro delle finali di tennis a partire dal 2026. La Rai, che fino a ora trasmetteva l’evento, si trova in agitazione e parla di “situazione di emergenza”. La partita per i diritti TV si fa sempre più accesa e potrebbe cambiare il modo di seguire le finali.

Mediaset ha annunciato di aver acquisito i diritti televisivi in chiaro delle Nitto ATP Finals a partire dal 2026. L’accordo prevede la trasmissione gratuita di una selezione di otto tra i migliori incontri del prestigioso torneo, che si svolgerà si svolgerà dal 15 al 22 novembre a Torino. Usigrai e il Cdr di Raisport: "Siamo preoccupati, un altro pezzo di offerta sportiva che scompare dal servizio pubblico".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

