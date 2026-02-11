Medei | Gara dai due volti c’è molto rammarico

La Lube lascia la Champions League con un risultato deludente. La gara in Francia si rivela diversa da quella dell’andata: i biancorossi faticano a trovare continuità e subiscono una sconfitta che lascia molti rimpianti. I giocatori sono visibilmente delusi, e ora si concentrano già sulla prossima sfida.

Nel sud della Francia la Lube conosce il primo dispiacere nell'edizione del ritorno in Champions League. Da 0-2 a 2-2, tutto lasciava presagire il ribaltone e la vittoria, una situazione frequente nel volley, invece. L'analisi di coach Giampaolo Medei: "E' stata una partita dai due volti, Inizialmente abbiamo sbagliato l'approccio concedendo troppo agli avversari, e consentendogli di prendere fiducia. Poi la nostra reazione positiva. Il rammarico sta nel fatto che non siamo riusciti a portare a casa la vittoria, dopo esserci trovati in vantaggio nel tie-break, nel quale siamo risultati poco lucidi.

