Durante i test in Bahrain, McLaren ha mostrato le prime modifiche alla MCL40, concentrandosi soprattutto sull’ala posteriore. La squadra ha lavorato sodo per migliorare la macchina, portando novità che non si erano viste nei test di Barcellona. Le nuove soluzioni puntano a ottimizzare le performance in vista delle prossime gare.

Nel contesto dei test di Bahrain, alcune squadre hanno presentato concept molto distanti da quello maneggiato nello shakedown di Barcellona. La McLaren MCL40 ha invece seguito una direzione di sviluppo mirata all’affidabilità e all’aerodinamica, in funzione del GP d’Australia a Melbourne e dell’apertura di una nuova era di monoposto più efficaci in pista. La scuderia di Woking è arrivata in Spagna con due giorni di ritardo per rifinire la configurazione guidata dallo staff guidato da Rob Marshall. La MCL40 presentata a Montmelò aveva mostrato una maturità ancora da affinare, ma al riavvio dei collaudi a Sakhir l’andatura sembrava decisamente migliore, lasciando intravedere una vettura nata bene. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - McLaren svela le prime modifiche alla MCL40 e lavora all'ala posteriore

Approfondimenti su McLaren MCL40

La McLaren non parteciperà al primo giorno di test a Barcellona, previsto dal 26 al 30 gennaio.

La McLaren ha presentato ufficialmente la nuova monoposto MCL40, pronta a scendere in pista nella stagione 2025.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su McLaren MCL40

Argomenti discussi: McLaren presenta la livrea della MCL40 prima dei test in Bahrain; Formula 1 2026: Cadillac e McLaren presentano le livree; La McLaren svela la nuova MCL40. Stella: La nostra sfida più grande; F1 | McLaren svela il programma dei suoi piloti per i Test 1 del Bahrain.

Pillole di F1 | Toto Wolff zittisce la Ferrari mentre McLaren si svela: le notizie del 3 febbraioTra lo sfogo di Wolff e Ferrari che blinda il motore del futuro, ecco le notizie di oggi 3 febbraio dal mondo della F1 ... f1ingenerale.com

F1 | McLaren svela la livrea della MCL40 di Norris e PiastriA meno di 48 ore dal via dei test in Bahrain, McLaren ha svelato la livrea che vestirà le MCL40 di Lando Norris e Oscar Piastri. Domani la monoposto scenderà in pista per il primo filming day con entr ... msn.com

F1 2026, McLaren svela la nuova monoposto di Norris e Piastri x.com

McLaren svela la livrea della MCL40, ancora più “papaya orange” - facebook.com facebook