Weston McKennie si allena da solo dopo aver subito un taglio alla caviglia. La sua presenza nel derby d’Italia contro l’Inter non è ancora certa, e le sue condizioni restano da valutare. I tifosi della Juventus aspettano aggiornamenti ufficiali, mentre il tecnico cerca di capire se l’americano potrà scendere in campo.

di Marco Baridon McKennie si allena a parte per un taglio alla caviglia: cosa filtra sulle condizioni del texano verso il delicato derby d’Italia con l’Inter. Piccolo allarme, subito rientrato, in casa Juventus riguardo alle condizioni di Weston McKennie. Il centrocampista texano, reduce da una prestazione di grande sostanza contro la Lazio, ha svolto nella giornata odierna una seduta di lavoro personalizzato. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il motivo dello stop precauzionale è legato a un fastidioso taglio alla caviglia rimediato proprio durante l’ultima sfida di campionato contro i biancocelesti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie si allena a parte per un taglio alla caviglia: cosa filtra verso l’Inter

Neres del Calcio Napoli ha subito un trauma distorsivo alla caviglia durante la partita contro la Lazio, dopo un singolo movimento.

Roma-Milan, preoccupazioni per le condizioni di Saelemaekers.

McKennie si allena a parte, ma non salta Inter e Derby d'Italia: tornerà prestoIl centrocampista bianconero non si è allenato con la squadra nell'ultima sessione, ma la sua presenza a San Siro non dovrebbe essere in pericolo. goal.com

Allenamento in mattinata per la Juve. McKennie a parte per un taglio alla caviglia. Conceicao in gruppo14:15 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della sfida contro l'Inter. Conceicao ha lavorato in gruppo, mentre McKennie si è allenato ... tuttojuve.com

Il ds #Marco #Ottolini a Sport Mediaset conferma quanto detto sui rinnovi di Weston #McKennie e #Luciano #Spalletti: "Per quanto riguarda #McKennie stiamo procedendo con i colloqui, mentre per l'allenatore siamo davvero contenti di quello che sta facendo. - facebook.com facebook

Per McKennie è un allenatore “” #ParmaJuventus #SerieAEniLive #DAZN x.com