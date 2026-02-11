Mazzocchi | Usciamo a testa alta Sugli episodi siamo molto nervosi ci sono diversi precedenti

Pasquale Mazzocchi, difensore del Napoli, ha parlato dopo la partita contro il Como in Coppa Italia. Ha detto che la squadra uscirà a testa alta, anche se è molto nervosa per alcuni episodi di gioco. Mazzocchi ha anche menzionato che ci sono stati diversi precedenti simili, che hanno alimentato la tensione. La squadra si prepara a affrontare le prossime sfide con la determinazione di sempre.

Il difensore del Napoli Pasquale Mazzocchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sfida contro il Como in Coppa Italia Napoli-Como: conferenza Mazzocchi. "È una di quelle serate complicate, dispiace molto perché tenevamo davvero a questa competizione. Usciamo comunque a testa alta, consapevoli di aver dato tutto. Con sacrificio. Sugli episodi siamo molto nervosi, ci sono diversi precedenti: l'arbitro sinceramente non lo so. sul primo intervento ha detto che Hojlund non stava andando verso la porta, sul secondo non ha estratto il giallo e non capisco il motivo. Situazioni così possono indirizzare la partita, ma non vogliamo puntare il dito contro nessuno.

