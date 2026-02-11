Maxim Naumov ha dedicato un pensiero ai suoi genitori morti in un incidente aereo, dicendo di aver sentito una mano sulla schiena. Il pattinatore russo ha concluso al 14esimo posto lo short program, primo segmento dell’individuale maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Maxim Naumov ha chiuso al 14mo posto lo short program, primo segmento dell’individuale maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il pattinatore statunitense è stato valutato con il punteggio di 85.65, staccato di un paio di lunghezze dalla top-10 e lontano dal suo connazionale Ilia Malinin, fuoriclasse assoluto che svetta con 108.16 e ha già prenotato la medaglia d’oro, anche se bisogna attendere il free program previsto per venerdì sera. Questo per quanto concerne la parte sportiva sul ghiaccio del capoluogo lombardo, ma a catturare l’attenzione e a commuovere è stata la particolare dedica che Naumov ha fatto al termine della propria esibizione sulle note del Notturno di Frederic Chopin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Maxim Naumov e la commovente dedica ai genitori morti in un incidente aereo: “Sentita una mano sulla schiena”

Approfondimenti su Maxim Naumov

Maxim Naumov, durante le Olimpiadi di Milano Cortina, ha mostrato una foto dei suoi genitori morti in un incidente aereo a Washington.

Maxime Naumov ha commosso il pubblico con una performance di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Ultime notizie su Maxim Naumov

