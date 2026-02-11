Maxi richiamo di latte per neonati e per bambini | 76 lotti distribuiti da Danone I motivi dell'allerta

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di 76 lotti di latte per neonati e bambini prodotti da Danone, tra cui Aptamil, Mellin e Profutura. La decisione arriva dopo aver riscontrato che i livelli di tossina Bacillus cereus superano i limiti stabiliti dall’EFSA, portando alla sospensione temporanea della distribuzione di questi lotti. Le famiglie che hanno acquistato questi prodotti sono invitate a controllare i numeri di lotto e a seguire le indicazioni delle autorità.

Il Ministero della Salute richiama 76 lotti di latte per neonati e bambini Aptamil, Mellin e Profutura (distribuiti dalla Danone) per adeguamento ai nuovi limiti EFSA sulla tossina Bacillus cereus. Si tratta dell'ultimo di una serie di richiami che ha coinvolto anche Nestlé e Granarolo. Tossina cereulide nel latte artificiale per neonati: richiamo in 60 paesi, coinvolte Nestlé e Danone Una recente crisi alimentare ha coinvolto diversi produttori di latte artificiale per neonati, tra cui Nestlé e Danone, con un richiamo diffuso in 60 paesi. Richiamato latte per bambini prodotto da Granarolo: i lotti interessati. L'allerta del Ministero Il Ministero della Salute ha richiamato alcuni lotti di latte per bambini prodotto da Granarolo. Richiamo urgente di latte per neonati: possibile contaminazione – Massima attenzione; Nestlé, il latte infantile contaminato e i ritardi nei richiami; Richiamo di latte Nestlè in polvere, coinvolto un altro lotto di Nidina Optipro 1 in polvere: in tutto sono 25; Latte per neonati contaminato: dopo i limiti fissati dall'EFSA per la tossina cereulide scatta un nuovo richiamo Nestlé in Italia. Dopo le morti sospette in Francia, richiami di latte contaminato per neonati anche in Italia Nestlé ha richiamato 13 referenze di latte formula per neonati a causa della possibile presenza della tossina cereulide, collegata a un ingrediente contaminato. Anche Granarolo, Danone e Lactalis. Richiamati due lotti di latte di proseguimento 2 Monello di Sterilfarma per deviazione microbiologica di un ingrediente. Il produttore Danone richiama vari alimenti per lattanti. Sono interessate dal richiamo diverse aziende del commercio al dettaglio in Svizzera, tra cui anche Coop. È possibile che i prodotti contengano cereulide, una tossina prodotta dal microorganismo bacillus cereus.

