Maxi richiamo di latte per neonati e per bambini | 76 lotti distribuiti da Danone I motivi dell'allerta

Da fanpage.it 11 feb 2026

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di 76 lotti di latte per neonati e bambini prodotti da Danone, tra cui Aptamil, Mellin e Profutura. La decisione arriva dopo aver riscontrato che i livelli di tossina Bacillus cereus superano i limiti stabiliti dall’EFSA, portando alla sospensione temporanea della distribuzione di questi lotti. Le famiglie che hanno acquistato questi prodotti sono invitate a controllare i numeri di lotto e a seguire le indicazioni delle autorità.

Il Ministero della Salute richiama 76 lotti di latte per neonati e bambini Aptamil, Mellin e Profutura (distribuiti dalla Danone) per adeguamento ai nuovi limiti EFSA sulla tossina Bacillus cereus. Si tratta dell’ultimo di una serie di richiami che ha coinvolto anche Nestlé e Granarolo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Danone Ricamo

Tossina cereulide nel latte artificiale per neonati: richiamo in 60 paesi, coinvolte Nestlé e Danone

Una recente crisi alimentare ha coinvolto diversi produttori di latte artificiale per neonati, tra cui Nestlé e Danone, con un richiamo diffuso in 60 paesi.

Richiamato latte per bambini prodotto da Granarolo: i lotti interessati. L’allerta del Ministero

Il Ministero della Salute ha richiamato alcuni lotti di latte per bambini prodotto da Granarolo.

Ultime notizie su Danone Ricamo

Argomenti discussi: Richiamo urgente di latte per neonati: possibile contaminazione – Massima attenzione; Nestlé, il latte infantile contaminato e i ritardi nei richiami; Richiamo di latte Nestlè in polvere, coinvolto un altro lotto di Nidina Optipro 1 in polvere: in tutto sono 25; Latte per neonati contaminato: dopo i limiti fissati dall'EFSA per la tossina cereulide scatta un nuovo richiamo Nestlé in Italia.

Dopo le morti sospette in Francia, richiami di latte contaminato per neonati anche in ItaliaNestlé ha richiamato 13 referenze di latte formula per neonati a causa della possibile presenza della tossina cereulide, collegata a un ingrediente contaminato. Anche Granarolo, Danone e Lactalis hann ... italiaatavola.net

maxi richiamo di latteIscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto AlimentareRichiamati due lotti di latte di proseguimento 2 Monello di Sterilfarma per deviazione microbiologica di un ingrediente ... ilfattoalimentare.it

