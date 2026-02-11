Mauro Pagani e Cristiana Mainardi presentano il film Andando dove non so al Cinema Sivori

Questa sera al Cinema Sivori Mauro Pagani e Cristiana Mainardi presentano il loro nuovo film, “Andando dove non so”. L’appuntamento è alle 21, e il film racconta una storia di fuga e scoperta, diretta dalla stessa Mainardi e prodotta da Lionello Cerri. La serata promette di essere un’occasione per conoscere da vicino il lavoro dei due artisti e vedere il risultato di mesi di lavoro sul grande schermo.

Giovedì 12 febbraio alle ore 21 il Cinema Sivori presenta il Film “Andando dove non so – Mauro Pagani, una vita da fuggiasco” diretto da Cristiana Mainardi e prodotto da Lionello Cerri con Lumière & Co., Luce Cinecittà in collaborazione con RAI Documentari. Alla serata parteciperanno lo stesso Pagani accompagnato dalla partner di vita e di lavoro Silvia Posa, anche interprete nel film, la regista Cristiana Mainardi e il Produttore Lionello Cerri. L’incontro sarà moderato dal critico per il Secolo XIX Renato Tortarolo. Un’esistenza votata alla musica dove ogni scelta è un atto d’amore, perfino le fratture, per colmare un’infanzia solitaria e per il bisogno di sognare un mondo migliore, migliore per tutti.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Questa sera a Fiesole si svolge un evento speciale: viene proiettato in anteprima nazionale il film dedicato a Mauro Pagani.

Per i suoi 80 anni, Mauro Pagani ha ricevuto un regalo speciale: un film dedicato a lui.

Mauro Pagani: Avevo perso la memoria, è tornata ascoltando gli altriGiovedì 12 febbraio a Genova è protagonista del docufilm Andando dove non so. Quando Fabrizio fece ‘Anime salve’ con Fossati ci rimasi male, ma poi capii ... ilsecoloxix.it

Mauro Pagani e Cristiana Mainardi presentano il film Andando dove non so: incontro e proiezione in anteprimaMercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 21.15 il Palazzo del Cinema Anteo (piazza 25 Aprile 8) ospita una speciale anteprima del film Andando dove non so: Mauro Pagani, una vita da fuggiasco, introdotta da ... mentelocale.it

