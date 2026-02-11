Mauro Corona alle Olimpiadi invernali grazie a Silvio Fauner | In zona vip con il Re di Svezia io mi vergognavo

Da pordenonetoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mauro Corona ha fatto il suo debutto alle Olimpiadi invernali, assistendo alle gare dal vivo. Era in zona vip con il Re di Svezia, ma si è detto molto imbarazzato. Prima di arrivare a Pechino, aveva già visto la MotoGp a Misano, ora ha deciso di vivere anche questa esperienza, che da sempre sognava.

Mauro Corona, dopo aver visto dal vivo la MotoGp a Misano, ha coronato un suo altro grande sogno, quello di assistere alle gare delle Olimpiadi invernali. Ieri, martedì 10 febbraio, Mauro Corona è andato a Tesero, in Val di Fiemme, a vedere lo sci di fondo con il suo amico ed ex grande fondista.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Mauro Corona

«Andrò con Mauro Corona a Milano Cortina a vedere una sola gara»: Silvio Fauner (escluso dai tedofori) alle Olimpiadi con il grande amico ertano

Silvio Fauner parteciperà alle Olimpiadi di Milano Cortina, accompagnato dall’amico Mauro Corona, grazie a due biglietti vinti da sua compagna in un’estrazione.

Olimpiadi invernali, Fauner accusa il Coni: “Offesa incredibile”

Mentre le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si avvicinano, si intensificano anche le discussioni legate all'organizzazione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mauro Corona

Argomenti discussi: Mauro Corona si gode le olimpiadi da fondista mancato: Ho cercato di entrare nei gruppi sportivi militari ma hanno visto la mia fedina penale; Da Mauro Corona al re di Svezia, la val di Fiemme a tutta Olimpiadi: Visibilità enorme nei mercati turistici di riferimento: tutto ottimo; CONEGLIANO: Mauro Corona presenta I sentieri degli aghi di pino; I sentieri degli aghi di pino - Incontro con Mauro Corona.

mauro corona alle olimpiadiDa Mauro Corona al re di Svezia, la val di Fiemme a tutta Olimpiadi: Visibilità enorme nei mercati turistici di riferimento: tutto ottimoTRENTO. Il calendario è più che serrato, le gare si susseguono senza sosta e ormai diverse competizioni sono alle spalle delle Olimpiadi Milano Cortina e in val di Fiemme i primissimi bilanci sono est ... ildolomiti.it

I sentieri degli aghi di pino - Incontro con Mauro CoronaIn occasione del weekend inaugurale delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, la concessionaria Borrauto apre le porte della nuova sede di Conegliano alla cultura e alle grandi storie di natura. trevisotoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.