Mauro Corona alle Olimpiadi invernali grazie a Silvio Fauner | In zona vip con il Re di Svezia io mi vergognavo

Mauro Corona ha fatto il suo debutto alle Olimpiadi invernali, assistendo alle gare dal vivo. Era in zona vip con il Re di Svezia, ma si è detto molto imbarazzato. Prima di arrivare a Pechino, aveva già visto la MotoGp a Misano, ora ha deciso di vivere anche questa esperienza, che da sempre sognava.

Mauro Corona, dopo aver visto dal vivo la MotoGp a Misano, ha coronato un suo altro grande sogno, quello di assistere alle gare delle Olimpiadi invernali. Ieri, martedì 10 febbraio, Mauro Corona è andato a Tesero, in Val di Fiemme, a vedere lo sci di fondo con il suo amico ed ex grande fondista.

