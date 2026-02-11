Mattarella incontra Sofia Goggia | Tre medaglie in tre Olimpiadi brava! Poi chiama la Fontana

Questa mattina a Cortina, il presidente Mattarella ha incontrato Sofia Goggia. La campionessa ha raccontato di aver vinto tre medaglie in tre Olimpiadi e di essere felice. Dopo averle fatto i complimenti, il presidente le ha anche fatto una battuta su Gasperini. La Goggia, medaglia di bronzo nella discesa, ha ricevuto un’accoglienza calorosa e si è mostrata soddisfatta dell’incontro.

La campionessa azzurra, medaglia di bronzo nella discesa libera ai Giochi, è stata ricevuta a Cortina dal Capo dello Stato che le ha riservato anche una battuta su Gasperini. Quanto gli piace lo sport. E soprattutto quanto gli piacciono gli atleti. Sergio Mattarella è arrivato a Cortina poco dopo le 14. 30, dove di certo domani assisterà ad alcune gare dei Giochi, a partire dal SuperG con Federica Brignone e Sofia Goggia. La novità del giorno riguarda proprio Sofia, reduce dal bronzo nella Libera ma anche dalla caduta in Combinata. Nel pomeriggio la campionessa azzurra ha infatti fatto visita al Presidente della Repubblica nella struttura in cui alloggia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mattarella incontra Sofia Goggia: "Tre medaglie in tre Olimpiadi, brava!". Poi chiama la Fontana... Approfondimenti su Mattarella Goggia Arianna Fontana, Sofia Goggia e gli altri: la carica lombarda alle Olimpiadi. Ecco i talenti a caccia di medaglie Arianna Fontana, Sofia Goggia e altri talenti lombardi si preparano alle Olimpiadi di Milano Cortina, portando con sé una forte tradizione sportiva. Goggia: "Tre medaglie in tre edizioni consecutive? Ci avrei messo la firma" Sofia Goggia si gode il bronzo conquistato nella discesa femminile a Milano Cortina 2026, ma già pensa alle prossime sfide. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Mattarella Goggia Argomenti discussi: Mattarella a Milano-Cortina, il simpatico siparietto sul palco del villaggio olimpico con gli atleti azzurri; Sergio Mattarella a Cortina per le Olimpiadi: il Presidente in tribuna per il Super G insieme a Stefani e Zaia poi il pranzo con gli atleti; Giochi di Milano-Cortina, gli occhi del mondo sull'Italia: stasera la cerimonia di apertura; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Mattarella atteso a Cortina per seguire le gare e incontrare gli atleti. Mattarella a Cortina, l'incontro con Sofia Goggia e la telefonata con Arianna FontanaComplimenti. Terza olimpiade, terza medaglia. Domani assisterò alla sua gara, state raccogliendo una grande quantità di medaglie, abbiamo una bella squadra. Così il presidente della Repubblica, Serg ... adnkronos.com Milano-Cortina, Mattarella incontra Goggia: raccogliamo tante medaglieCortina, 11 feb. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Cortina e ha ricevuto la visita della campionessa di ... notizie.tiscali.it La dura replica a #Tomba, l'analisi dell'errore e le emozioni per il SuperG: parla Sofia #Goggia x.com La Stampa. . Un brivido, il fiato trattenuto e il sorriso che torna: quando Sofia Goggia cade nessuno lo dice, ma tutti pensano e rivedono l’incidente di Lindsey Vonn, stessa pista. Solo, un po’ più in basso, dopo un minuto e dieci secondi di discesa. Sofia si rialz - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.