Mattarella incontra la Goggia Doppio oro dallo slittino

Questa mattina il presidente Mattarella ha incontrato Sofia Goggia, che ha portato a casa il suo secondo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina. La campionessa ha festeggiato insieme alle altre atlete e agli atleti italiani, mentre la Nazionale si appresta a chiudere un’edizione ricca di medaglie. La scena si è svolta nel palazzetto, tra sorrisi e strette di mano.

Il terzo e il quarto oro dell'Italia alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina arriva dalla nuova pista di bob Eugenio Monti prima con il doppio femminile e poi con quello maschile. Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile vincono senza discussioni visto che le azzurre hanno vinto entrambe le manche. In testa dopo la prima manche hanno accelerato nella seconda, e hanno portato il vantaggio da 22 a 120 millesimi con una gara perfetta. È la seconda medaglia dello slittino a questi Giochi e l'Italia torna doro 20 anni dopo il trionfo a Torino di Zoeggeler, ora direttore tecnico. Pochi minuti dopo arriva il quarto oro con Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner.

