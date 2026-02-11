Mattarella a Sofia Goggia | Sa perché Gasperini è bravo? Perché ha allenato il Palermo
Durante un incontro con la campionessa olimpica Sofia Goggia, il presidente Sergio Mattarella ha fatto un commento inaspettato sul calcio. Ha detto che Gasperini è bravo perché ha allenato il squadra di Palermo. La battuta ha sorpreso tutti, portando l’attenzione su un dettaglio che di solito si ignora. Mattarella ha scelto di ricordare il passato del tecnico, collegandolo a un aspetto più semplice e diretto. Nessuno si aspettava questa uscita, che ha fatto sorridere chi era presente.
Dalle Olimpiadi al calcio. L'incontro con Sofia Goggia è stata l'occasione per Sergio Mattarella per un riferimento al Palermo. Il presidente della Repubblica, dopo i complimenti per la terza medaglia conquistata dalla sciatrice, ha parlato dell'Atalanta di cui lei è tifosa e di Gian Piero.🔗 Leggi su Palermotoday.it
