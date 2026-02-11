Milano, 11 febbraio 2026 – Puntata della reunion, quella di mercoledì 11 febbraio di Matrimonio a Prima Vista 2026. Le tre coppie, ovvero Andrea-Linda, Marina-Federico e Irene-Andrea, si sono incontrate per la prima volta dall’inizio dell’esperimento sociale. Nella passata puntata si erano conosciuti separatamente i tre sposi e le tre spose, ora tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di incontrarsi. Solo Federico e Marina sono arrivati insieme alla prima Reunion della stagione, le altre coppie sono arrivate separate. Irene e Andrea. Quella composta, si fa per dire visto che di fatto si sono visti meno degli altri, da Irene e Andrea è senza dubbio la coppia più manifestamente problematica di Matrimonio a Prima Vista 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Matrimonio a Prima Vista, Andrea e Linda litigano: “L’intimità con te non mi viene”

Approfondimenti su Milano Reunion

Linda Manzoni e Andrea Torreggiani sono tra i protagonisti della sedicesima stagione di “Matrimonio a prima vista Italia”.

Nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 2026, le dinamiche tra le coppie continuano a evolversi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

PARTONO MALE! | MATRIMONIO A PRIMA VISTA STAGIONE 13 (PUNTATA 2)

Ultime notizie su Milano Reunion

Argomenti discussi: Matrimonio a Prima Vista 16: anticipazioni settima puntata: sintonia tra Federico e Linda!; Stasera a Matrimonio a prima vista Marina caccia di casa Federico, e Irene blocca Andrea sul cellulare; Matrimonio a prima vista 16: la discussione tra Andrea e sua madre e Federico che deve trovarsi un hotel perché Marina non lo vuole; Matrimonio a prima vista 2026, Andrea il Bridget Jones di Voghera. Con Irene è scontro: Basta, voglio una donna che mi apprezzi.

Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista dell’11 febbraio 2026: niente colpo di fulmine tra Andrea e LindaTorna l’appuntamento con Matrimonio a Prima Vista Italia: questa sera, 11 febbraio, alle 21:30 vedremo come proseguono le vite delle ... alfemminile.com

Matrimonio a prima vista 2025: nella puntata della reunion scatta (a sorpresa) l’intesa fra Federico e LindaPoco prima di incontrarsi con i compagni di avventura, Irene e Andrea hanno il tempo di chiarirsi dopo le prime settimane disastrose di matrimonio. Il tutto grazie a un incontro combinato da ... iodonna.it

San Valentino Amore a prima vista dal 10 al 14 Febbraio -50% su occhiali da sole e montature da vista Dove c’è amore, c’è uno sguardo che brilla. Eleganza, stile e un tocco di magia… perfetti per sorprendere chi ami con un regalo speciale. Dove - facebook.com facebook

Dal 13 al 22 febbraio "RomAmor a prima vista": letture, visite e itinerari nei Musei Civici e nei luoghi della città. Attività gratuite (ingresso secondo tariffa), gratis con MIC Card e per residenti. Prenotazioni allo 060608. Info ow.ly/qYlT50YcaFv x.com