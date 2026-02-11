Matera tentato furto di una scultura di Andrea Roggi | denunciato un uomo

Questa mattina a Matera un uomo è stato denunciato per aver tentato di portare via una scultura in bronzo di Andrea Roggi. La statua si trovava in piazza Duomo e è stata danneggiata pochi giorni fa. La polizia ha fermato il sospetto e ora indaga sui dettagli dell’episodio.

È stato denunciato il presunto autore del tentato furto di una scultura in bronzo di Andrea Roggi, artista aretino di Castiglion Fiorentino, danneggiata nei giorni scorsi in piazza Duomo a Matera. L’opera faceva parte di un percorso espositivo nel centro storico della Città dei Sassi, con una selezione di lavori ispirati al rapporto tra uomo e natura, tema centrale nella produzione dello scultore toscano. In un primo momento si era ipotizzato che il danneggiamento fosse stato causato dal vento. Lo stesso Roggi aveva però escluso questa possibilità, spiegando che la statua era stata trascinata per diversi metri, una dinamica incompatibile con le sole raffiche. 🔗 Leggi su Lortica.it

