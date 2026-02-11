Massa | denunciato chirurgo estetico più di 500mila euro non dichiarati

I finanzieri di Massa Carrara hanno denunciato un chirurgo estetico che non ha dichiarato oltre 500 mila euro. Durante le indagini, hanno scoperto che il medico aveva nascosto grandi somme di denaro all’estero e non aveva dichiarato i ricavi delle sue attività. L’operazione si è conclusa con la scoperta di un’evasione fiscale significativa, che ha portato alla denuncia e alla confisca di parte del denaro nascosto.

L'intervento trae origine da una precedente indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Massa, che si è conclusa con la denuncia del professionista per diverse ipotesi di reato e con l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Gli uomini delle fiamme gialle di Massa Carrara hanno avviato una mirata attività ispettiva finalizzata alla ricostruzione del reddito sottratto a tassazione. Nella fase iniziale sono state svolte indagini finanziarie e approfonditi riscontri nei confronti di oltre 350 clienti del professionista, i cui nominativi sono stati ricavati dall'analisi dei telefoni cellulari sequestrati.

