Mascotte delle Olimpiadi 2026 la curiosità su Milo che in pochi hanno notato

Durante la presentazione ufficiale delle mascotte di Milano-Cortina 2026, molti si sono soffermati sui colori e sulle forme, ma c’è un dettaglio nascosto che è passato inosservato a prima vista. Si tratta di un piccolo particolare, quasi invisibile, che però rivela un messaggio più profondo dietro il personaggio di Milo. Solo alcuni si sono accorti di questa sfumatura, che cambia la percezione della mascotte e il modo in cui rappresenta l’evento olimpico.

C’è un dettaglio nelle mascotte di Milano-Cortina 2026 che molti non hanno colto al primo sguardo. Un particolare piccolo, ma dal significato enorme. Leggi anche: — La storia dimenticata dietro le mascotte di Milano-Cortina 2026 Le mascotte ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali sono due ermellini: Tina e Milo. Simpatici, dinamici, moderni, rappresentano lo spirito italiano contemporaneo fatto di energia, creatività e amore per lo sport e la natura. Ma osservando bene Milo – la mascotte dei Giochi Paralimpici – si nota qualcosa di speciale. Milo non ha una zampa. Non è una scelta grafica casuale, né un semplice elemento stilistico.🔗 Leggi su Funweek.it

Tina e Milo sono i nuovi protagonisti delle Olimpiadi Invernali 2026.

Le mascotte Tina e Milo sono state svelate ufficialmente in vista delle Olimpiadi invernali del 2026.

