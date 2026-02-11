Maschere lanci di caramelle pony e gonfiabili | torna il Carnevale marignanese

La città di Marignano si prepara a una domenica di festa. Alle 15, Piazza Silvagni si riempirà di maschere, caramelle lanciate dalla folla, pony e gonfiabili per i bambini. L’evento torna dopo due anni di stop e promette di coinvolgere grandi e piccini con un pomeriggio all’insegna del divertimento.

Domenica 15 febbraio, a partire dalle 15, Piazza Silvagni si veste a festa con il Carnevale marignanese. Il programma del pomeriggio è ricco di attività pensate per coinvolgere ogni età: animazione e divertimento con giochi, laboratori creativi e gonfiabili, ma anche musica e baby dance. Protagoniste anche le maschere con la sfilata che premierà il migliore costume assieme ai tradizionali lanci di caramelle. Ad arricchire il pomeriggio anche il trenino e i pony del Centro Ippico marignanese.

Il Carnevale di Santarcangelo si svolge tra carri, lanci di caramelle e momenti di festa.

Durante il Carnevale di Santarcangelo 2026, è stato annunciato che Samira Lui parteciperà a Sanremo.

