Le Olimpiadi di Milano Cortina si aprono con una sorpresa: l’Italia conquista l’oro nello slittino femminile nel doppio. Andrea Voetter e Marion Oberhofer salgono sul podio, portando a casa una medaglia che mancava da tempo. La loro vittoria è arrivata dopo una gara intensa, che ha emozionato il pubblico presente e visto un’ottima performance delle atlete azzurre, che hanno dimostrato di essere tra le migliori al mondo.

Lo storico debutto di una specialità si tinge d’azzurro. Andrea Voetter e Marion Oberhofer conquistano una splendida medaglia d’oro nella gara del doppio dello slittino femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina. L’equipaggio azzurro precede le tedesche EitbergerMatschina e le austriache EgleKipp. Al termine di una giornata meravigliosa e di una gara entusiasmante conclusa con il risultato che vale la carriera di uno sportivo, le due atlete italiane si sono concesse ai microfoni di Rai 2 per commentare la gara che ha consegnato i loro nomi alla storia dello slittino italiano. Le due azzurre commentano così lo storico successo: “ L’Italia ha reso possibile costruire una pista così bella: crediamo che sia una grande soddisfazione per tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marion Oberhofer: “Il sogno da bambina”; Andrea Voetter: “Meraviglioso 20 anni dopo Zoeggeler”

Approfondimenti su Milano Cortina

La coppia Andrea Voetter e Marion Oberhofer ha fatto la storia nello slittino, uno sport tradizionalmente dominato dagli uomini.

L’Italia conquista la terza medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Slittino doppio femminile, Andrea Voetter e Marion Oberhofer tutte d’oro; LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: Voetter/Oberhofer si confermano ad un soffio da Egle/Kipp; Slittino oggi, Olimpiadi 2026: orari doppi, tv, streaming, italiani in gara; Roland Fischnaller si arrende: Evidentemente le Olimpiadi sono un ostacolo più forte di me.

Marion Oberhofer, chi è l'azzurra che ha vinto l'oro nello slittino a Milano-Cortina: è nata nello stesso paese di SinnerMarion Oberhofer ha trionfato insieme a Andrea Voetter alle Olimpiadi di Milano-Cortina, regalando il terzo oro all'Italia ai Giochi. Le due azzurre hanno vinto il titolo nel ... ilmessaggero.it

Vötter e Oberhofer, regine d’Olimpia: Un sogno, dedicato a tutta l’Italia che ha reso possibile questa pistaAndrea Vötter e Marion Oberhofer hanno dominato la scena a Cortina: miglior tempo in entrambe le manche per esaltare lo sport italiano ed aprire una serata magica, indimenticabile, per lo slittino azz ... fisi.org

Andrea Voetter e Marion Oberhofer d’oro! Le due azzurre ci regalano un meraviglioso oro nel doppio femminile di slittino - facebook.com facebook

ANDREA VÖTTER E MARION OBERHOFER CI AVETE FATTO IMPAZZIREEEEEE! Battute la fortissima Germania e l’Austria! Le nostre azzurre hanno scritto la storia al Cortina Sliding Centre visto che il doppio femminile di slittino ha fatto il suo esordio alle Oli x.com