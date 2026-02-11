Marion Oberhofer | Il sogno da bambina; Andrea Voetter | Meraviglioso 20 anni dopo Zoeggeler
Le Olimpiadi di Milano Cortina si aprono con una sorpresa: l’Italia conquista l’oro nello slittino femminile nel doppio. Andrea Voetter e Marion Oberhofer salgono sul podio, portando a casa una medaglia che mancava da tempo. La loro vittoria è arrivata dopo una gara intensa, che ha emozionato il pubblico presente e visto un’ottima performance delle atlete azzurre, che hanno dimostrato di essere tra le migliori al mondo.
Lo storico debutto di una specialità si tinge d’azzurro. Andrea Voetter e Marion Oberhofer conquistano una splendida medaglia d’oro nella gara del doppio dello slittino femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina. L’equipaggio azzurro precede le tedesche EitbergerMatschina e le austriache EgleKipp. Al termine di una giornata meravigliosa e di una gara entusiasmante conclusa con il risultato che vale la carriera di uno sportivo, le due atlete italiane si sono concesse ai microfoni di Rai 2 per commentare la gara che ha consegnato i loro nomi alla storia dello slittino italiano. Le due azzurre commentano così lo storico successo: “ L’Italia ha reso possibile costruire una pista così bella: crediamo che sia una grande soddisfazione per tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Milano Cortina
Chi sono Andrea Voetter e Marion Oberhofer: dominatrici da pioniere, la gemma olimpica per l’immortalità
La coppia Andrea Voetter e Marion Oberhofer ha fatto la storia nello slittino, uno sport tradizionalmente dominato dagli uomini.
Olimpiadi: nello slittino Andrea Voetter e Marion Oberhofer sono una coppia d'oro
L’Italia conquista la terza medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
Ultime notizie su Milano Cortina
Argomenti discussi: Slittino doppio femminile, Andrea Voetter e Marion Oberhofer tutte d’oro; LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: Voetter/Oberhofer si confermano ad un soffio da Egle/Kipp; Slittino oggi, Olimpiadi 2026: orari doppi, tv, streaming, italiani in gara; Roland Fischnaller si arrende: Evidentemente le Olimpiadi sono un ostacolo più forte di me.
Marion Oberhofer, chi è l'azzurra che ha vinto l'oro nello slittino a Milano-Cortina: è nata nello stesso paese di SinnerMarion Oberhofer ha trionfato insieme a Andrea Voetter alle Olimpiadi di Milano-Cortina, regalando il terzo oro all'Italia ai Giochi. Le due azzurre hanno vinto il titolo nel ... ilmessaggero.it
Vötter e Oberhofer, regine d’Olimpia: Un sogno, dedicato a tutta l’Italia che ha reso possibile questa pistaAndrea Vötter e Marion Oberhofer hanno dominato la scena a Cortina: miglior tempo in entrambe le manche per esaltare lo sport italiano ed aprire una serata magica, indimenticabile, per lo slittino azz ... fisi.org
Andrea Voetter e Marion Oberhofer d’oro! Le due azzurre ci regalano un meraviglioso oro nel doppio femminile di slittino - facebook.com facebook
ANDREA VÖTTER E MARION OBERHOFER CI AVETE FATTO IMPAZZIREEEEEE! Battute la fortissima Germania e l’Austria! Le nostre azzurre hanno scritto la storia al Cortina Sliding Centre visto che il doppio femminile di slittino ha fatto il suo esordio alle Oli x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.