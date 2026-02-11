Maricoltura pugliese in difficoltà sempre più grave | i cormorani Coldiretti
La maricoltura in Puglia attraversa un momento difficile. Secondo Coldiretti, i danni causati dai cormorani sono sempre più pesanti e mettono a rischio le aziende di allevamento. La presenza degli uccelli lungo le coste cresce di giorno in giorno, creando problemi concreti agli operatori del settore. La situazione si fa seria e richiede interventi immediati.
Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: La maricoltura pugliese si trova ad affrontare una sfida sempre più grave, con la presenza crescente e invasiva dei cormorani lungo le coste regionali che sta causando danni rilevanti agli impianti di allevamento e compromettendo la sostenibilità economica delle aziende. Coldiretti Pesca Puglia segnala che la predazione da parte di questi uccelli provoca perdite che possono variare dal 25 per cento al 50 per cento delle semine di avannotti, a seconda della localizzazione degli impianti, della stagione e delle tecniche di allevamento adottate. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Approfondimenti su Maricoltura Puglia
La Cgil: «Carenza personale rende sempre più critica la situazione, ufficio postale in grave difficoltà»
La Cgil e la Slc Veneto lanciano l’allarme: l’ufficio postale di Montagnana è in crisi.
Devastato un giovane uliveto a Molfetta, Coldiretti denuncia: “Agricoltura pugliese sotto attacco”
Ultime notizie su Maricoltura Puglia
Argomenti discussi: Maricoltura pugliese in difficoltà sempre più grave: i cormorani; Cormorani assediano gli allevamenti di pesce, ogni uccello divora 10 chili di pesce al mese.
Maricoltura pugliese, allarme cormorani: danni fino al 50% negli allevamentiLa maricoltura in Puglia è sotto pressione per la presenza crescente dei cormorani, che stanno causando danni rilevanti agli impianti di allevamento lungo le coste e nelle aree interne della regione. trmtv.it
Maricoltura, allarme cormorani per assalti agli allevamentiPUGLIA - La maricoltura pugliese si trova ad affrontare una sfida sempre più grave, con la presenza crescente e invasiva dei cormorani lungo le coste ... corrieresalentino.it
La maricoltura pugliese si trova ad affrontare una sfida sempre più grave, con la presenza crescente e invasiva dei cormorani lungo le coste regionali che sta causando danni... Leggi l'articolo - facebook.com facebook
Maricoltura pugliese sotto attacco dei cormorani, Coldiretti chiede indennizzi e un intervento della Regione. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.