La maricoltura in Puglia attraversa un momento difficile. Secondo Coldiretti, i danni causati dai cormorani sono sempre più pesanti e mettono a rischio le aziende di allevamento. La presenza degli uccelli lungo le coste cresce di giorno in giorno, creando problemi concreti agli operatori del settore. La situazione si fa seria e richiede interventi immediati.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: La maricoltura pugliese si trova ad affrontare una sfida sempre più grave, con la presenza crescente e invasiva dei cormorani lungo le coste regionali che sta causando danni rilevanti agli impianti di allevamento e compromettendo la sostenibilità economica delle aziende. Coldiretti Pesca Puglia segnala che la predazione da parte di questi uccelli provoca perdite che possono variare dal 25 per cento al 50 per cento delle semine di avannotti, a seconda della localizzazione degli impianti, della stagione e delle tecniche di allevamento adottate. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Maricoltura pugliese in difficoltà “sempre più grave”: i cormorani Coldiretti

Approfondimenti su Maricoltura Puglia

La Cgil e la Slc Veneto lanciano l’allarme: l’ufficio postale di Montagnana è in crisi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Maricoltura Puglia

Argomenti discussi: Maricoltura pugliese in difficoltà sempre più grave: i cormorani; Cormorani assediano gli allevamenti di pesce, ogni uccello divora 10 chili di pesce al mese.

Maricoltura pugliese, allarme cormorani: danni fino al 50% negli allevamentiLa maricoltura in Puglia è sotto pressione per la presenza crescente dei cormorani, che stanno causando danni rilevanti agli impianti di allevamento lungo le coste e nelle aree interne della regione. trmtv.it

Maricoltura, allarme cormorani per assalti agli allevamentiPUGLIA - La maricoltura pugliese si trova ad affrontare una sfida sempre più grave, con la presenza crescente e invasiva dei cormorani lungo le coste ... corrieresalentino.it

La maricoltura pugliese si trova ad affrontare una sfida sempre più grave, con la presenza crescente e invasiva dei cormorani lungo le coste regionali che sta causando danni... Leggi l'articolo - facebook.com facebook

Maricoltura pugliese sotto attacco dei cormorani, Coldiretti chiede indennizzi e un intervento della Regione. x.com