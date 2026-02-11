Margot Robbie racconta di quando un collega le regalò un libro per farla mangiare di meno

Da vanityfair.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Margot Robbie ha raccontato un episodio che risale ai primi tempi della sua carriera. L’attrice, ora impegnata con la promozione di Cime tempestose, ha ricordato di quando un collega le regalò un libro con l’intento di farle mangiare di meno. Un ricordo che le è rimasto impresso e che rivela un lato meno noto della sua esperienza nel mondo dello spettacolo.

In un video rilasciato al media Complex, l’attrice ricorda un episodio avvenuto agli inizi della sua carriera a Hollywood. «Molto presto, all’inizio della mia carriera, un attore con cui stavo lavorando mi ha regalato un libro intitolato Perché le francesi non ingrassano. Era praticamente un libro che ti diceva di mangiare di meno», racconta a Charli xcx, presente anche lei durante l’intervista e autrice di diversi brani della colonna sonora del film. «Me lo ha dato per farmi capire che dovevo perdere peso», aggiunge la star di Barbie. «Io sono rimasta senza parole». L’attrice precisa di non ricordare più che fine abbia fatto il collega in questione, dato che la scena risale a «un’epoca lontanissima». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

margot robbie racconta di quando un collega le regal242 un libro per farla mangiare di meno

© Vanityfair.it - Margot Robbie racconta di quando un collega le regalò un libro per farla mangiare di meno

Approfondimenti su Margot Robbie Book

Margot Robbie: "Un collega mi ha regalato un libro dicendo di mangiare meno"

La famosa attrice Margot Robbie ha raccontato un episodio curioso sul set di un suo film.

Jacob Elordi racconta l'intesa magica con Margot Robbie sul set di Cime Tempestose: «Abbiamo vissuto il loro amore per davvero»

Jacob Elordi descrive l’esperienza sul set di Cime Tempestose, rivelando un’intesa speciale con Margot Robbie.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Margot Robbie Book

Argomenti discussi: Tra Margot Robbie e Jacob Elordi è vera chimica? Forse no…; Tutti i look di Margot Robbie in stile Cime tempestose; 50 sfumature di Cime Tempestose con Margot Robbie e Jacob Elordi; Margot Robbie e quel consiglio non richiesto: quando Hollywood scambia il body shaming per premura.

margot robbie racconta di50 sfumature di Cime Tempestose con Margot Robbie e Jacob ElordiCime tempestose è uno dei film tanto attesi del 2026 e vede protagonisti Margot Robbie, anche in veste di produttrice, e il super sexy Jacob Elordi. Racconta una particolare versione del famosissimo r ... deejay.it

margot robbie racconta diMargot Robbie e il retroscena amaro a inizio carriera: Un collega mi disse di mangiare menoMargot Robbie racconta un episodio scioccante dei suoi esordi a Hollywood: un attore le regalò un libro per spingerla a dimagrire. rumors.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.