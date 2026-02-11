Margot Robbie ha raccontato un episodio che risale ai primi tempi della sua carriera. L’attrice, ora impegnata con la promozione di Cime tempestose, ha ricordato di quando un collega le regalò un libro con l’intento di farle mangiare di meno. Un ricordo che le è rimasto impresso e che rivela un lato meno noto della sua esperienza nel mondo dello spettacolo.

In un video rilasciato al media Complex, l’attrice ricorda un episodio avvenuto agli inizi della sua carriera a Hollywood. «Molto presto, all’inizio della mia carriera, un attore con cui stavo lavorando mi ha regalato un libro intitolato Perché le francesi non ingrassano. Era praticamente un libro che ti diceva di mangiare di meno», racconta a Charli xcx, presente anche lei durante l’intervista e autrice di diversi brani della colonna sonora del film. «Me lo ha dato per farmi capire che dovevo perdere peso», aggiunge la star di Barbie. «Io sono rimasta senza parole». L’attrice precisa di non ricordare più che fine abbia fatto il collega in questione, dato che la scena risale a «un’epoca lontanissima». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Margot Robbie racconta di quando un collega le regalò un libro per farla mangiare di meno

La famosa attrice Margot Robbie ha raccontato un episodio curioso sul set di un suo film.

Jacob Elordi descrive l'esperienza sul set di Cime Tempestose, rivelando un'intesa speciale con Margot Robbie.

