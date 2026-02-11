‘Mare Fuori 6’ storie ‘interrotte’ tra errori e riscatto | ecco quando torna

La sesta stagione di ‘Mare Fuori’ torna presto in tv, portando con sé storie che si sono interrotte tra errori e tentativi di riscatto. I protagonisti devono affrontare le conseguenze di eventi traumatici passati e si preparano a incontrare nuove figure nell’IPM di Napoli, che promettono di complicare ulteriormente la vita dei giovani detenuti. La serie si avvicina a un nuovo capitolo, con molte domande ancora senza risposta.

Mare Fuori 6: Un Intreccio di Storie Interrotte e Nuovi Orizzonti Criminali. La sesta stagione di ‘Mare Fuori’ si appresta a svelare le conseguenze di eventi traumatici e a introdurre nuove figure nell’ormai noto Istituto Penale per i Minorenni (IPM) di Napoli. La serie, una coproduzione tra Rai Fiction e Picomedia, promette di scavare più a fondo nelle dinamiche complesse che legano i giovani detenuti, tra aspirazioni, errori e la costante ricerca di una redenzione che spesso sembra irraggiungibile. La prima parte, composta da sei episodi, sarà disponibile a partire dal 4 marzo su RaiPlay, mentre l’intera serie, in sei appuntamenti, andrà in onda su Rai 2 a partire dall’11 marzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

