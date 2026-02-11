Mare e Cultura la sfida Capitale | Così Ancona guarda al mondo

Ancona si presenta alla fiera di Milano con due proposte per rilanciare il suo nome. La città marchigiana ambisce a diventare Capitale del Mare 2026 e Capitale Italiana della Cultura 2028. Due candidature, un obiettivo: attirare l’attenzione su mare e cultura, e dare una spinta all’immagine e all’economia locale. Ancona vuole mostrare al mondo le sue potenzialità, puntando su tradizione e innovazione.

Ancona punta a un futuro da Capitale, sdoppiando l’ambizione tra mare e cultura. Il capoluogo marchigiano si presenta alla Bit di Milano con due candidature, una per “Capitale del Mare 2026” e l’altra per “Capitale Italiana della Cultura 2028”, ambendo a un riconoscimento che rilanci l’immagine e l’economia della città. La spinta propulsiva di questo progetto ambizioso è emersa con forza durante la Bit, la fiera del turismo di Milano, dove Ancona ha avuto un ruolo da protagonista. Gli assessori Daniele Berardinelli e Marta Paraventi hanno illustrato le potenzialità della città, sottolineando come un lavoro corale tra tutti gli assessorati del Comune e i soggetti del territorio abbia portato alla realizzazione di questi dossier.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ancona è tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2028.

Ancona si prepara a concorrere come capitale italiana della cultura 2028, sfidando la coppia Forlì-Cesena.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

