Manziana 39enne sbranato dai rottweiler | proprietari condannati a un anno

A Manziana, un uomo di 39 anni è stato ucciso dai cani di proprietà di due persone. I proprietari dei tre rottweiler sono stati condannati a un anno di carcere, con la condizionale, a patto che paghino subito 50 mila euro come provvisionale. L’aggressione è avvenuta l’11 febbraio e ha portato alla tragica morte dell’uomo.

Condannati a un anno di reclusione – con il beneficio della pena sospesa subordinata al pagamento di una provvisionale di 50mila euro – i proprietari di tre rottweiler responsabili dell’ aggressione mortale avvenuta l’11 febbraio 2024 a Manziana, vicino a Civitavecchia (Roma). Vittima, Paolo Pasqualini, un runner di 39 anni, sbranato nel bosco dopo che i cani erano fuggiti dall’abitazione. La sentenza è stata pronunciata dal gup di Civitavecchia al termine del rito abbreviato. Ai due imputati era contestato l’ omicidio colposo. Secondo l’accusa, avrebbero agito con negligenza e imprudenza, non garantendo un’adeguata custodia degli animali, tenuti in una casa circondata da una recinzione con un varco di circa 30 centimetri da cui i molossi riuscirono a scappare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manziana, 39enne sbranato dai rottweiler: proprietari condannati a un anno Approfondimenti su Manziana rottweiler Sbranato dai rottweiler a Manziana, i proprietari condannati a un anno e 50mila euro di risarcimento A Manziana, un uomo è stato ucciso dai rottweiler dei proprietari. Sbranato dai rottweiler durante una corsa: condannati i proprietari dei cani I proprietari dei tre rottweiler che hanno ucciso un runner di 39 anni nel bosco di Manziana sono stati condannati a un anno di carcere e a pagare 50mila euro di provvisionale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Manziana rottweiler Argomenti discussi: Sbranato da un rottweiler, condannata una coppia proprietaria dei cani. Due condanne a un anno di reclusione. Sono quelle inflitte dal gup di Civitavecchia nei confronti dei due proprietari dei tre rottweiler che sbranarono e uccisero il 39enne Paolo Pasqualini mentre faceva jogging l'11 febbraio 2024 nel bosco di Manziana, vicin - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.