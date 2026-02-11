Mantova raddoppio ferroviario causa interruzioni idriche | disagi per tre comuni e attività produttiva

Questa mattina, le interruzioni nel servizio ferroviario tra Mantova e le località vicine hanno causato problemi anche alle forniture d’acqua in tre comuni. Castellucchio, Grazie e Ospitaletto si sono trovati senza acqua per alcune ore, mentre le attività produttive hanno subito rallentamenti. La causa sembra essere legata ai lavori di raddoppio ferroviario, che hanno compromesso le condotte idriche e provocato disagi diffusi. La situazione resta sotto controllo, ma la tensione tra cittadini e amministrazioni aumenta.

Raddoppio Ferroviario nel Mantovano: L'Acqua Salta Ancora, Disagi per Castellucchio, Grazie e Ospitaletto. Un nuovo episodio di criticità legato ai lavori per il raddoppio ferroviario ha causato un'interruzione della fornitura idrica in diversi comuni del Mantovano. Castellucchio, Grazie e Ospitaletto si sono ritrovate senza acqua questo pomeriggio, 10 febbraio 2026, a causa di un incidente avvenuto durante gli scavi per la realizzazione del nuovo tracciato. A darne l'allarme è stata AqA, la società del Gruppo Tea, che ha immediatamente attivato le procedure per la gestione dell'emergenza e il ripristino del servizio.

Approfondimenti su Mantova Raddoppio

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mantova Raddoppio

