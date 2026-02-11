Manifattura italiana e modelli finanziari in evoluzione | al via la mappatura delle Pmi ad Alto Potenziale

La manifattura italiana si trova di fronte a una fase di cambiamento. Le piccole e medie imprese ad alto potenziale stanno iniziando a essere mappate, in un momento in cui il credito bancario si fa più difficile. Le aziende del settore continuano a lavorare, ma devono fare i conti con un mercato che richiede nuove strategie finanziarie. La sfida è rimanere competitive senza poter contare su finanziamenti facili.

Il tessuto manifatturiero italiano mantiene una base produttiva complessivamente solida, ma opera in un contesto di credito bancario più restrittivo. Nel biennio 2024–2025, secondo la Banca d’Italia, il credito alle imprese ha evidenziato una dinamica stagnante, accompagnata da un irrigidimento dei criteri di concessione, in particolare per le PMI. In questo quadro prende avvio il Programma Pmi ad Alto Potenziale, iniziativa di osservazione e analisi territoriale promossa da Domorental, società milanese specializzata in soluzioni di noleggio operativo e modelli asset-light. L’iniziativa interessa alcune delle principali aree manifatturiere del Paese – Brescia, Modena, Verona, Vicenza, Bergamo, Ancona e Salerno – con l’obiettivo di analizzare l’evoluzione del tessuto imprenditoriale locale e il rapporto tra struttura industriale, liquidità e scelte di investimento.🔗 Leggi su Ildenaro.it

