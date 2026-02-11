Manganiello Rocchi valuta buona la sua prova in Napoli-Como corretto anche il mancato giallo a Ramon

La partita tra Napoli e Como ha visto Manganiello in campo come arbitro, e Rocchi ha giudicato positiva la sua prestazione. Anche il mancato cartellino giallo per Ramon è stato considerato corretto. La fine del campionato si avvicina e le partite si fanno sempre più decisive.

Saranno mesi intensi quelli da qui alla fine del campionato. Si respira un clima ostile anti-Napoli che non ha precedenti, se non tornando a Diego Armando Maradona. E oggi arriva anche il giudizio dell’associazione arbitri (non diretto ma riportato dall’informato giornalista di Radio Crc, e non solo, Marco Giordano) a proposito della direzione di gara di Napoli-Como di Coppa Italia da parte dell’arbitro Manganiello. Manganiello è stato bocciato da tutti i giornali e tutte le emittenti televisive ma è stato promosso da Rocchi e quindi dall’Aia ossia dall’Associazione arbitri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

