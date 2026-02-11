Mandello e il lago conquistati dalle pizze di Davide

A Mandello e nelle zone vicine, la gente fa la fila per le pizze di Davide Stropeni. Dopo aver aperto il suo progetto a fine novembre al Camping Spiaggia di Abbadia, ha già conquistato molti clienti. La sua pizza piace e si vede, con code di persone che aspettano di assaggiarla.

A due mesi dall'apertura il creatore di Home Pizza Lab traccia il bilancio della proposta: "Le nostre basi piacciono alle famiglie e persino alle pizzerie. Ai nostri corsi di formazione 50 persone al mese" A Mandello e in zona c'è "fame" di pizza. È così che si spiega il grande successo riscontrato dal progetto lanciato a fine novembre da Davide Stropeni, gestore del Camping Spiaggia di Abbadia. Il suo "Home Pizza Lab" aperto in via Statale, nel complesso che ospita l'Iperal, ha già conquistato tutti. Si tratta di un laboratorio in cui Davide, insieme ad altri due pizzaioli, realizza basi di ogni genere, dalla pizza alla "scrocchia", alla pala romana.

