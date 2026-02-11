La Roma si prepara a perdere uno dei suoi titolari. Il Manchester City ha già fatto un’offerta di milioni per portarlo in Premier League. La società giallorossa ora deve decidere se accettare, mentre il giocatore si trova nel mirino di uno dei club più forti d’Europa. La trattativa è in corso, e il futuro del calciatore sembra ormai lontano da Roma.

La Roma affronta una fase di consolidamento tecnico e crescita, guidata da una filosofia di gioco che sta portando risultati concreti. Dopo il successo per 2-0 sul Cagliari, la squadra ha riavvicinato la Juventus al quarto posto e vede il Napoli a distanza di tre punti. In questo contesto, la figura di Wesley ha assunto una centralità cruciale all’interno dello scacchiere di Gasperini, diventando richiesto interprete delle idee offensive del tecnico di Grugliasco. La gestione tattica ha reso la Roma più solida e improntata a una gestione dinamica della palla. L’impostazione adottata ha valorizzato la rapidità dei cambi di fronte e la capacità di inserirsi alle spalle della difesa avversaria, con Wesley che si è imposto come punto di riferimento offensivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Manchester City pronto a strappare un titolare alla Roma con un'offerta milioni

Approfondimenti su Manchester City Roma

Il Manchester City di Guardiola si prepara a fare un’offerta da 50 milioni di euro per uno dei giocatori più importanti del Genoa, allenato da Gasperini.

Oscar Bobb, giovane attaccante norvegese, potrebbe lasciare il Manchester City.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Manchester City-Napoli 2-0: gol e highlights | Champions League

Ultime notizie su Manchester City Roma

Argomenti discussi: Pronostico Liverpool-Manchester City: analisi e probabili formazioni 08/02/2026 Premier League; Premier League: il Manchester City piega il Liverpool in rimonta e torna a -6 dall’Arsenal; Liverpool-Manchester City: dove vederla (tv e streaming), orario e le probabili formazioni; Arne Slot: Il nostro obbligo è non credere mai che stiamo facendo abbastanza.

Mercato Roma, dal Brasile: il Manchester City pronto a offrire 50 milioni per WesleyLe prestazioni del brasiliano sono sotto gli occhi di tutti ... msn.com

Dal Brasile: il Manchester City stregato da Wesley, pronta una offerta da 50 milioniSecondo il portale brasiliano Netfla, Wesley sarebbe finito nel mirino del Manchester City in vista della sessione estiva del calciomercato. La fonte,. tuttomercatoweb.com

Eccezionale Parata di Donnarumma in Liverpool - Manchester City 1-2 - facebook.com facebook

Vedo Liverpool-Manchester City, che mi aveva già divertito con lo 0-0, vedo gli stadi della Premier e della Bundes, vedo la passione e i colori degli argentini. Il calcio italiano è totalmente MORTO. È qualcosa che non varrebbe più nemmeno la pena seguire. x.com