Maltrattamenti sui bimbi 4 anni all’educatrice | dovrà risarcire le vittime e il Villaggio del Fanciullo

L’educatrice di Casciago condannata a più di quattro anni di carcere. I giudici hanno stabilito che ha maltrattato i bambini affidati alle sue cure al Villaggio del Fanciullo di Morosolo. Ora dovrà risarcire le vittime. La sentenza è arrivata dopo mesi di indagini e testimonianze, e la donna dovrà affrontare la condanna per aver causato danni ai piccoli.

Casciago (Varese) – Condannata a quattro anni e due mesi di reclusione l’educatrice accusata di aver maltrattato i bambini affidati alle sue cure al Villaggio del fanciullo di Morosolo. La sentenza chiude, almeno in primo grado, una delle vicende che più ha scosso l’opinione pubblica negli ultimi anni nel Varesotto. Il caso di Casciago segna così un primo punto di arrivo è di arrivo: al centro bambini fragili, ospitati in una struttura che avrebbe dovuto rappresentare protezione, ascolto e sicurezza. Secondo quanto accertato in aula, l’educatrice sottoponeva i piccoli a percosse, schiaffi, urla, umiliazioni e a una costante violenza psicologica, trasformando un luogo di accoglienza in uno spazio di paura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

