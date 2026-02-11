Maltrattamenti all' asilo nido 15 le piccole vittime | le riprese dei carabinieri

Le forze dell’ordine hanno chiuso l’asilo nido “Baby Island” di Verona dopo aver scoperto episodi di maltrattamenti. Le indagini sono nate da una segnalazione interna e hanno portato a scoprire che almeno 15 bambini sono stati vittime di comportamenti violenti. I carabinieri hanno effettuato controlli e riprese che hanno confermato le accuse. Ora si attende il lavoro della procura per capire cosa sia successo davvero in quella struttura.

È stata una segnalazione interna a dare il via alle indagini dei carabinieri di Verona, coordinate dalla procura, che hanno portato alla chiusura dell'asilo nido “Baby Island” di via Dietro Filippini a Verona. Un provvedimento necessario a scopo probatorio, per consentire agli investigatori gli.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Baby Island Verona Benevento, maltrattamenti in asilo nido: indagate cinque maestre Le autorità hanno aperto un’indagine dopo le accuse di maltrattamenti in un asilo nido a Benevento. Maltrattamenti all’asilo nido, ferma condanna dell’Associazione Presidi L’Associazione Presidi condanna duramente i maltrattamenti all’asilo nido emersi nelle ultime ore. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Baby Island Verona Argomenti discussi: Benevento, bambini picchiati e insultati al nido: 5 maestre indagate; Bambini picchiati e insultati in un asilo nido: divieto di dimora per 5 educatrici; Bimbi legati e picchiati all'asilo nido di Benevento, le cinque maestre indagate (tre sono suore) lunedì davanti al gip; Bimbi maltrattati al nido di Mantova, tutte le educatrici vogliono patteggiare. Verona, maltrattamenti in un asilo nido: interdette 5 maestreCinque maestre di un asilo nido privato di Verona sono state interdette all'esercizio della professione a seguito degli accertamenti svolti dai Carabinieri che, attraverso l'installazione di telecamer ... tg24.sky.it Maltrattamenti asilo nido di Verona: interdette 5 educatriciNel pomeriggio del 10 febbraio 2026 i Carabinieri di Verona hanno eseguito un’ordinanza del Gip che dispone per un anno il divieto temporaneo di esercizio della professione nei confronti di cinque edu ... tg24.sky.it Sequestrato un asilo nido privato nel centro di Verona dopo le indagini sui maltrattamenti a bambini tra 9 mesi e 3 anni di età - facebook.com facebook Verona, maltrattamenti in un asilo nido: cinque educatrici sospese per un anno e struttura sotto sequestro. #Veneto #Verona #Cronaca #Inevidenza x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.