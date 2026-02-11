Maltempo | Pd ' audizioni atto di accusa al governo'
#Maltempo-Regionie Roma, 11 febbraio – Le audizioni di oggi in commissione Ambiente alla Camera hanno portato alla luce una realtà preoccupante. Luca Sammartino, assessore per l'Agricoltura della Regione Sicilia, Domenico Costarella, direttore generale del dipartimento della Protezione civile della Calabria, e Rosanna Laconi, assessore della Difesa dell'ambiente della Sardegna, sono stati ascoltati riguardo ai danni causati dal maltempo. Tutti e tre hanno evidenziato che le regioni del centrodestra non sono intervenute o si sono fatte vedere poco, lasciando emergere una certa
Roma, 11 feb. (Adnkronos) - “Le audizioni di oggi in commissione Ambiente alla Camera di Luca Sammartino, assessore per l'Agricoltura della Regione Siciliana, di Domenico Costarella, direttore generale del dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria, e di Rosanna Laconi, assessore della Difesa dell'ambiente della Regione Sardegna, hanno dimostrato la totale assenza delle regioni governate dal centrodestra dinnanzi ai disastri provocati dal maltempo". Così i deputati democratici, Maria Stefania Marino, Anthony Barbagallo, Nicola Stumpo e Giovanna Iacono. "Nulla sulla prevenzione, nulla sulle prospettive di intervento, nulla in materia di dissesto idrogeologico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
