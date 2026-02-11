Maltempo oggi allerta in sei regioni Audizione alla Camera sui danni del ciclone Harry

Oggi sei regioni italiane si preparano a fronteggiare il maltempo. Calabria, Sicilia, Basilicata, Lazio, Toscana e Umbria sono in allerta gialla per venti intensi e mareggiate probabili. La perturbazione atlantica ha già messo in moto la macchina dei soccorsi e i meteorologi continuano a monitorare la situazione. Nel frattempo, in Parlamento si svolge un’audizione sulla ripercussione del ciclone Harry, che ha causato danni e disagi in molte zone.

Sei regioni italiane – Calabria, Sicilia, Basilicata, Lazio, Toscana e Umbria – sono state poste in allerta gialla a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica che porta con sé venti forti e possibili mareggiate. La situazione ha spinto la Protezione Civile ad emettere un avviso di condizioni meteorologiche avverse, mentre il Parlamento si concentra sull’emergenza, con un’audizione alla Camera sui danni causati dal ciclone Harry, in particolare sulla frana di Niscemi, in Sicilia, che ha reso inagibili le abitazioni per 99 famiglie. L’allerta meteo, diramata nella mattinata di oggi, 11 febbraio 2026, riguarda principalmente le isole maggiori e l’estremo Sud del paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi il Consiglio dei Ministri si riunisce per valutare lo stato di emergenza a seguito dei danni causati dal ciclone Harry nel Sud Italia.

Il maltempo si intensifica al Sud Italia, con il ciclone Harry al suo massimo.

