Domani a Milazzo tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Il sindaco Pippo Midili ha firmato un’ordinanza in risposta all’allerta arancione per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. La decisione arriva dopo le previsioni di maltempo che hanno spinto le autorità a prendere precauzioni.

In seguito all’allerta meteo arancione per rischio meteo-idrogeologico e idraulico nei settori tirrenici della provincia di Messina, il sindaco di Milazzo Pippo Midili ha firmato questa sera un’ordinanza che dispone per domani, mercoledì 12 febbraio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento prevede inoltre la chiusura dei cimiteri comunali e il divieto di accesso a ville, parchi e giardini pubblici. L’amministrazione invita i cittadini a limitare gli spostamenti e ad adottare la massima prudenza fino al miglioramento delle condizioni meteo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maltempo, allerta arancione: domani scuole chiuse a Milazzo

