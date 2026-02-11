Domani le scuole resteranno chiuse in diversi Comuni del Messinese, tra cui Milazzo, Barcellona e Furnari. La decisione arriva dopo l’allerta arancione emessa per il rischio di maltempo, con piogge intense e possibili allagamenti. Le autorità hanno deciso di intervenire subito per evitare problemi e garantire la sicurezza di studenti e cittadini.

In seguito all’ allerta meteo arancione per rischio meteo-idrogeologico e idraulico nei settori tirrenici della provincia di Messina, diversi Comuni hanno adottato provvedimenti urgenti a tutela della sicurezza pubblica. Per la giornata di domani, mercoledì 12 febbraio, le ordinanze emanate dispongono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nei territori di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Furnari, Terme Vigliatore e Monforte San Giorgio. Le misure adottate prevedono inoltre, in diversi centri, la chiusura dei cimiteri comunali e il divieto di accesso a ville, parchi e giardini pubblici, al fine di ridurre i rischi legati alle previste condizioni di maltempo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maltempo, allerta arancione: domani scuole chiuse a Milazzo, Barcellona, Furnari, Terme Vigliatore e Monforte San Giorgio

Domani a Milazzo tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse.

Domani l’Italia si sveglia sotto pioggia e vento forte.

