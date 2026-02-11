Malika Ayane in concerto a Firenze

Malika Ayane torna a Firenze dopo cinque anni con un concerto. La cantante, considerata una delle voci più raffinate della musica italiana, si esibisce di nuovo dal vivo con il brano “Animali Notturni” al Festival di Sanremo. La sua voce magnetica ha conquistato il pubblico presente.

A 5 anni dalla sua ultima partecipazione, MALIKA AYANE, tra le voci più raffinate e magnetiche della musica italiana, torna in gara al Festival di Sanremo con il brano “animali notturni”. Dal 27 febbraio sarà disponibile anche l’esclusiva versione 45 giri (pre-order da domani alle ore 10:00), che.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Questa sera Malika Ayane sale sul palco del Teatro Golden di Palermo.

NEGRAMARO & MALIKA AYANE // Come Foglie // Forum Nelson Mandela Firenze 2025

Malika Ayane in gara al festival di Sanremo con il brano Animali notturni e a novembre in concerto a BitrittoMilano. «Sarà un ottimo successo se riesco a tenere l’entusiasmo del primo e la serenità di adesso». È la riflessione di Malika Ayane alla vigilia del prossimo festival di Sanremo dove ritorna in gara ... pugliapress.org

Malika Ayane riparte da Sanremo e punta Torino: in autunno il concerto al Teatro ColosseoMa le sorprese non finiscono sulla Riviera Ligure. La cantante ha infatti annunciato il suo ritorno alla dimensione live con un tour nei principali teatri italiani, e per i fan piemontesi c'è una data ... torinotoday.it

Malika Ayane torna a Sanremo dopo cinque anni con una dichiarazione di intenti: «Non cerco il podio, voglio solo divertirmi. Ornella Vanoni mi ha insegnato a ridere ed essere libera». Leggi l’intervista . . . . . #MalikaAyane, #Sanremo2026, #FestivalDiSanre - facebook.com facebook

Malika Ayane torna a Sanremo 2026 dopo cinque anni con Animali Notturni. Meno ballata, più identità. È il Festival che cambia o sono gli artisti che smettono di adattarsi La videointervista x.com