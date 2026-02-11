Malattie infettive e Hiv nuova legge illustrata alla Camera dei deputati con Asl Brindisi

Questa mattina a Roma, alla Camera dei Deputati, si è tenuto un convegno sulle malattie infettive e HIV. Maurizio De Nuccio, direttore generale della Asl Brindisi, ha sottolineato che investire nella prevenzione rappresenta il passo più importante per affrontare il problema. La nuova legge è stata illustrata ai parlamentari, puntando sulla prevenzione come arma principale.

ROMA - "Prevenzione è investimento": questo è il mantra del futuro per il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, che ha partecipato stamani a Roma, nella sala Matteotti della Camera dei Deputati, al convegno "Malattie infettive e sessualmente trasmissibili: prevenzione.

