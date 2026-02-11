Malattie infettive e Hiv nuova legge illustrata alla Camera dei deputati con Asl Brindisi
Questa mattina a Roma, alla Camera dei Deputati, si è tenuto un convegno sulle malattie infettive e HIV. Maurizio De Nuccio, direttore generale della Asl Brindisi, ha sottolineato che investire nella prevenzione rappresenta il passo più importante per affrontare il problema. La nuova legge è stata illustrata ai parlamentari, puntando sulla prevenzione come arma principale.
ROMA - "Prevenzione è investimento”: questo è il mantra del futuro per il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, che ha partecipato stamani a Roma, nella sala Matteotti della Camera dei Deputati, al convegno “Malattie infettive e sessualmente trasmissibili: prevenzione.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondimenti su Asl Brindisi
"Il reparto malattie infettive dell'ospedale di Chieti non chiude": le rassicurazioni dalla Asl
Il reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Chieti non chiuderà.
"Il reparto malattie infettive dell'ospedale di Chieti non chiude": dalla Asl le rassicurazioni
Il reparto di malattie infettive dell’ospedale di Chieti non chiuderà.
Ultime notizie su Asl Brindisi
Argomenti discussi: Hiv e terapie long acting, evento su organizzazione, prevenzione e lotta allo stigma; Hiv e terapie long acting: la svolta che riduce il carico terapeutico e lo stigma; Hiv, Andreoni: Terapie long acting migliorano aderenza e fermano trasmissione virus.
Hiv e terapie long acting, evento su organizzazione, prevenzione e lotta allo stigmaDopo il primo incontro di novembre dedicato ai benefici clinici e sociali delle terapie long acting, si è svolto ieri, 9 febbraio, a Firenze il secondo appuntamento del progetto 'Hiv e terapie Long-Ac ... adnkronos.com
Nel Pescarese circa 600 sieropositivi in terapia: viaggio nel mondo dell'Hiv, dove la diagnosi precoce fa la differenzaAbbiamo raggiunto il direttore dell'Uoc di Malattie Infettive dell'ospedale di Pescara Giustino Parrutti per conoscere l'attuale situazione nel Pescarese per quanto riguarda la diffusione e le terapie ... ilpescara.it
ASL Brindisi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.