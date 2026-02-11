madagascar il tifone gezani causa almeno venti morti e devasta toamasina

Un tifone ha attraversato l’est dell’isola causando almeno venti vittime. Le autorità malgasce confermano il bilancio e parlano di danni ingenti a Toamasina, città più colpita. La popolazione si prepara a fronteggiare i danni e le conseguenze di questa forte tempesta.

Almeno venti persone sono morte nel passaggio del ciclone Gezani sull’est del Madagascar, secondo un nuovo bilancio fornito l’11 febbraio dalle autorità malgasce. “È una catastrofe: quasi il 75 per cento di Toamasina (la seconda città del paese, ndr) è stato distrutto”, ha affermato il colonnello Michael Randrianirina, che guida il paese dal colpo di stato dell’autunno scorso. Si teme però un bilancio molto più grave perché sull’isola quasi tutte le case sono precarie. “Il 90 per cento dei tetti delle case è stato spazzato via”, ha dichiarato all’Afp Rija Randrianarisoa, un funzionario regionale dell’ong Azione contro la fame. 🔗 Leggi su Internazionale.it

