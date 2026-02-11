Madagascar il tifone Gezani causa almeno venti morti e devasta Toamasina
Un tifone ha attraversato l’est dell’isola causando almeno venti vittime. Le autorità malgasce confermano il bilancio e parlano di danni ingenti a Toamasina, città più colpita. La popolazione si prepara a fronteggiare i danni e le conseguenze di questa forte tempesta.
Almeno venti persone sono morte nel passaggio del ciclone Gezani sull’est del Madagascar, secondo un nuovo bilancio fornito l’11 febbraio dalle autorità malgasce. “È una catastrofe: quasi il 75 per cento di Toamasina (la seconda città del paese, ndr) è stato distrutto”, ha affermato il colonnello Michael Randrianirina, che guida il paese dal colpo di stato dell’autunno scorso. Si teme però un bilancio molto più grave perché sull’isola quasi tutte le case sono precarie. “Il 90 per cento dei tetti delle case è stato spazzato via”, ha dichiarato all’Afp Rija Randrianarisoa, un funzionario regionale dell’ong Azione contro la fame. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Approfondimenti su Madagascar gezani
Madagascar, il ciclone Gezani colpisce l'isola con venti oltre i 195 km/h: la devastazione per le strade
Un nuovo ciclone ha colpito Madagascar.
Tropical cyclone Gezani slams into Madagascar, killing nine
Un ciclone tropicale si è abbattuto sulla costa orientale di Madagascar, provocando almeno nove vittime.
Ultime notizie su Madagascar gezani
Madagascar, il tifone Gezani causa almeno venti morti e devasta ToamasinaAlmeno venti persone sono morte nel passaggio del ciclone Gezani sull’est del Madagascar, secondo un nuovo bilancio fornito l’11 febbraio dalle autorità malgasce Leggi ... internazionale.it
Cicloni in Madagascar: La Devastante Furiosa di Gezani e FytiaAnalisi approfondita della drammatica situazione in Madagascar dopo i cicloni Gezani e Fytia: impatti ambientali e sociali. notizie.it
Rêver Madagascar - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.