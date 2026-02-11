Lutto nel mondo della cultura barese | l' ultimo saluto a Rino Bizzarro

Questa mattina a Bari si sono stretti intorno alla famiglia i colleghi e gli amici di Rino Bizzarro, il regista e attore scomparso a 79 anni. La città si prepara a dargli l’ultimo saluto, mentre il mondo della cultura piange la perdita di una figura che ha lasciato il segno con le sue opere di scrittura, poesia e teatro, portate in scena sia in Italia che all’estero.

Il mondo della cultura barese piange Rino Bizzarro, regista e autore e attore. Aveva 79 anni. Una lunga carriera tra scrittura, poesia e spettacoli rappresentati in Italia e all'estero. Bizzarro fondò la compagnia Puglia Teatro, con cui ha calcato palcoscenici riproponendo, in un repertorio vasto.

