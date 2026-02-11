Lutto nel mondo accademico | scomparsa a 61 anni Clotilde Bertoni storica italianista

È morto a Napoli la professoressa Clotilde Bertoni, nota storica italianista. Aveva 61 anni. I funerali si terranno domani nella chiesa dell'Ascensione a Chiaia. La comunità accademica piange la perdita di una figura di rilievo nel campo degli studi italiani.

La professoressa Bertoni si è spenta a Napoli: aveva 61 anni. I funerali domani a Chiaia, nella chiesa dell'Ascensione.

