Lutto nel mondo accademico | scomparsa a 61 anni Clotilde Bertoni storica italianista
È morto a Napoli la professoressa Clotilde Bertoni, nota storica italianista. Aveva 61 anni. I funerali si terranno domani nella chiesa dell'Ascensione a Chiaia. La comunità accademica piange la perdita di una figura di rilievo nel campo degli studi italiani.
La professoressa Bertoni si è spenta a Napoli: aveva 61 anni. I funerali domani a Chiaia, nella chiesa dell'Ascensione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Clotilde Bertoni
Lutto nel mondo accademico: l'addio improvviso al noto professore
Il mondo accademico piange la perdita del professor Giovanni Montroni, conosciuto affettuosamente come Nanni.
Lutto nel mondo accademico, addio al professor Luigi Di Comite: "Una perdita per l'intera città"
La comunità accademica piange la scomparsa del professor Luigi Di Comite, figura di rilievo nel campo della demografia e dell’Università di Bari.
Ultime notizie su Clotilde Bertoni
Argomenti discussi: Si è spento il fisico Antonino Zichichi, lutto nel mondo accademico; Lutto nel mondo della cultura barese: l'ultimo saluto a Rino Bizzarro; Lutto nel mondo della medicina barese: si è spento il prof. Luciano Cavallo, maestro della pediatria e dell’endocrinologia pediatrica; Lutto nel mondo dell'archeologia: morta la giovane etruscologa Chiara Bartolucci, stava studiando Pyrgi a Santa Severa.
Lutto nel mondo accademico: addio al fisico Antonino ZichichiIl messaggio della rettrice Aiello: La sua scomparsa priva il mondo della cultura e della scienza di una voce autorevole ... leccesette.it
Si è spento il fisico Antonino Zichichi, lutto nel mondo accademico«La scomparsa di Zichichi - commenta la rettrice Maria Antonietta Aiello - priva il mondo della cultura e della scienza di una voce autorevole, capace di ... corrieresalentino.it
. Il 6 Marzo sarà la prima data di visite su Roma. Inizio un nuovo “capitolo”. Vuoi prenotare una visita Scrivimi. #gabrielebertoni #visitaflebologica #roma #venevaricose #congestionepelvica - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.