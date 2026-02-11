Lupo | Napoli stagione sotto le potenzialità E Conte doveva essere più compatto

Il Napoli si trova in una fase difficile, secondo Fabio Lupo. L’ex dirigente critica la squadra, sottolineando che ha ancora margini di miglioramento. Lupo dice che la stagione è sotto le potenzialità e che il tecnico Conte avrebbe dovuto essere più compatto in alcune scelte. La squadra napoletana ha bisogno di un cambio di passo per tornare ai livelli attesi.

Il momento del Napoli finisce sotto la lente di Fabio Lupo. Il direttore sportivo è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, tracciando un'analisi lucida tra gestione della rosa, mercato e comunicazione interna. Alla domanda sulle responsabilità stagionali, Lupo non si è nascosto: «Probabilmente la gestione della rosa e la selezione degli obiettivi. Così si rischia di non raggiungerne nessuno: né la conferma dello scudetto, né un percorso significativo in Champions. La Coppa Italia si è interrotta, che è comunque un traguardo importante, e ora rischia anche la qualificazione in Champions.

